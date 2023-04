La Pasqua degli animali selvatici, al Canc salvato un capriolo investito

Non ci sono festività che tengano, al Centro Animali non convenzionali di Grugliasco si lavora sempre, perché i veterinari sono sempre in emergenza. L'ultimo caso è quello di un capriolo che è stato operato per le gravi ferite riportate in un investimento, mercoledì.

L'equipe del Centro, che fa parte della struttura didattica speciale Veterinaria dell'Università di Torino, era intervenuta, poche ore prima, con il servizio “Salviamoli insieme… on the road” della Città di Torino. L'animale era in strada a Bardassano, esanime, travolto da un'auto che non lo aveva visto. L'intervento è andato bene. E sul profilo social del C.A.N.C. sono piovuti per ore gli auguri di pronta guarigione dei followers che amano gli animali.