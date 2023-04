La Pasqua dell'Orchestra Rai con grandi pagine wagneriane dirette da Fabio Luisi

Il mistico sentimento di purificazione wagneriano è al centro del tradizionale concerto di Pasqua che l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il suo direttore emerito Fabio Luisi propongono in serata unica fuori abbonamento giovedì 6 aprile alle 20.30 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, anche in live streaming su Rai Cultura. Il concerto è replicato sabato 8 aprile alle 20.30 al Festival di Pasqua di Aix-en-Provence.



Tra le grandi pagine wagneriane in programma spicca naturalmente l’"Incantesimo del Venerdì Santo" dal “Parsifal”. Le altre pagine sinfoniche estratte dalle opere di Wagner più note in programma sono il Preludio dall’Atto I del “Lohengrin”, primo lavoro del compositore ad essere rappresentato in Italia nel 1871; l’ouverture dal “Tannhäuser”: sintesi dell’eterno conflitto fra purezza spirituale e godimento dei sensi che anima il protagonista dell’opera, destinato a pacificarsi grazie alla forza redentrice dell’amore; e ancora il Preludio del “Tristan und Isolde” (Tristano e Isotta) accompagnato dall’episodio finale della Morte di Isotta.



In chiusura Luisi propone l’"Immolazione di Brünnhilde" dalla “Götterdämmerung” (Crepuscolo degli dei). A interpretare le due pagine vocali – la morte di Isotta e l’olocausto di Brünnhilde – è chiamato il soprano tedesco Gun-Brit Barkmin.



I biglietti per il concerto di Pasqua, da 10 a 15 euro, sono in vendita online e presso la biglietteria dell’Auditorium Rai di Torino.