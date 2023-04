La Reale Mutua Torino espugna Udine

Impresa della Reale Mutua Torino che vince al PalaCarnera di Udine con il punteggio di 75-64. Tre uomini in doppia cifra per i ragazzi di coach Franco Ciani con Ron Jackson il miglior realizzatore con 21 punti a referto.

La terza vittoria consecutiva per i gialloblu vale il primo posto nel girone blu della fase ad orologio. Chi si piazza nei primi due posti ha il vantaggio del fattore campo nel primo turno dei play off. Un risultato che vale ancora di più se si pensa che Torino era senza Guariglia, scavigliatosi nell'ultimo allenamento. L'altro lungo Poser era già indisponibile in precedenza. In campo Ciani ha schierato solo sette giocatori.

APU Old Wild West Udine - Reale Mutua Basket Torino 64-75 (15-16, 27-33, 48-47)

APU Old Wild West Udine: Gentile 17, Palumbo 2, Antonutti 3, Cusin 8, Briscoe 13, Bertetti, Fantoma, Dabo NE, Esposito 11, Nobile 3, Pellegrino 4, Monaldi 3. All.: Carlo Finetti.

Reale Mutua Torino: Mayfield 16, Fea NE, Vencato 3, Taflaj 8, Schina 2, Jackson JR. 21, Guariglia NE, De Vico 5, Loiacono NE, Pepe 20. All.: Franco Ciani.

Il commento di coach Franco Ciani: “Una grande impresa perché a Udine è storicamente difficile uscire vincitori. Inoltre farlo senza lunghi, con Guariglia e Poser indisponibili, per noi è stata ancor di più un’impresa. Abbiamo mostrato ancora una volta quel grande spirito che fa parte del DNA di questo gruppo. Pian piano siamo riusciti a costruire un successo importante nel nostro cammino in questo girone”.