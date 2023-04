La Regione sceglie il nuovo commissario del Santa Croce di Cuneo

All'Azienda ospedaliera Santa Croce - Carle di Cuneo arriva Livio Tranchida nel ruolo di commissario, l'incarico decorre dal primo di maggio. Sostituisce Elide Azzan, direttrice dimissionaria ufficialmente per «motivazioni personali». Il suo un profilo tecnico con esperienze in Lombardia.

A lui il compito di vigilare il progetto per la realizzazione del nuovo ospedale di Cuneo.

Il profilo

Tranchida, 46 anni, dal 2016 è direttore di Amos, l’azienda servizi ospedalieri e sanitari controllata e partecipata al 100 per cento dalle Aziende

sanitarie Asl Cn1, Asl Cn2, Asl Asti, Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo e Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Laureato in Economia aziendale alla Bocconi di Milano, con Master in Management sanitario e abilitato al ruolo di direttore generale di aziende sanitarie, dal 2014 al 2016 è stato city manager al Comune di Sesto San Giovanni. In precedenza, ha ricoperto vari incarichi in ambito dirigenziale amministrativo e nei comparti sanitario e socio-assistenziale.