La visita a Borgo San Dalmazzo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Memoriale della Deportazione di Borgo San Dalmazzo, accanto alla stazione ferroviaria da cui furono deportati 357 ebrei tra il settembre 1943 e il febbraio 1944. Un luogo che - ha sottolineato Mattarella nel discorso pronunciato in mattinata al teatro Toselli di Cuneo "é richiamo quotidiano alla tragedia della Shoah" Nella stazione ci sono tre vagoni usati all'epoca per la deportazione e sono incisi di nomi dei tanti che non tornarono e dei pochissimi sopravvissuti. Ad accogliere Mattarella decine di alunni delle scuole medie dell'istituto onnicomprensivo 'Grandis' di Boves che sventolano bandierine tricolori. Al Memoriale della Deportazione è stata deposta una corona d'alloro.