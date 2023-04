L'arcivescovo di Torino Roberto Repole contro il lavoro precario

Si avvicina la festa del primo maggio e secondo il report dell'Osservatorio sul Precariato dell’Inps più del 70% dei nuovi impieghi in Piemonte sono «precari». Una realtà che ha voluto sottolineare anche l'arcivescovo di Torino monsignor Roberto Repole. "Sono molto colpito - ha scritto - Significa che la stragrande maggioranza dei nuovi lavoratori non può permettersi di scommettere con tranquillità sul proprio futuro. Non siamo sulla strada giusta".

"Avere un lavoro sicuro e adatto ai ritmi della vita dovrebbe essere la condizione di tutti. La Bibbia - nel messaggio di Repole per il Primo Maggio - ne fa un requisito fondamentale e la Costituzione italiana vorrebbe che il lavoro fosse la sicurezza di tutti. Invece oggi la caratteristica principale del lavoro è purtroppo l'insicurezza, l'instabilità". Così l'arcivescovo di Torino.