Laura Pausini raddoppia le date a Torino

A pochi giorni dal lancio mondiale, dopo Roma, Bari e Milano, raddoppiano anche Mantova e Torino.

Dunque doppia data al Pala Alpitour il 12 e 13 gennaio 2024 del Word Tour che si aprirà il 30 giugno 2023 a Venezia

Si arricchisce con altri nuovi concerti la “luna di miele” della cantante italiana più premiata del mondo, a poche settimane dal successo di #LAURA30, l’incredibile maratona live che l’ha vista esibirsi in tre special performance in 24 ore sui palcoscenici di New York, Madrid e Milano, per festeggiare trent’anni di carriera.

General sale dalle 16:00 di oggi, giovedì 6 aprile. Info biglietti: www.friendsandpartners.it