Lazio-Juventus 2 a 1. Gli highlights della partita

Nel posticipo della 29esima giornata di serie A, la Lazio supera 2-1 la Juventus e rinforza il secondo posto in classifica salendo a quota 58 punti, 14 in più dei bianconeri. Sul campo la squadra di Sarri vola sulle ali dell'entusiasmo e si aggiudica la sfida diretta per un posto in Champions.

Milinkovic-Savic sblocca il risultato al 38', Rabiot pareggia in mischia quattro minuti più tardi. Le squadre vanno negli spogliatoi sull'1 a 1.

Nella ripresa all'8' Zaccagni - tra i protagonisti della partita - finalizza una bella azione corale portando la Lazio in vantaggio per 2-1. Risultato che non cambierà fino al fischio finale. La Juventus cade ancora all'Olimpico di Roma, dopo il ko con la squadra di Mourinho. I bianconeri, orfani di Allegri fermato a casa dall'influenza - alla sesta sconfitta in campionato, rimangono fermi a 44 punti, al settimo posto.