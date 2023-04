Le famiglie arcobaleno in presidio davanti alla Prefettura

In piazza Castello a Torino, di fronte alla prefettura alle 18,30 è in programma un presidio delle associazioni Lgbtq+ in risposta allo stop delle trascrizioni dalle anagrafi straniere dei certificati di nascita di bambini con due papà e la creazione di atti di nascita con due mamme.

Le associazioni chiedono ai sindaci di continuare a iscrivere e trascrivere i figli di coppie omogenitoriali, nell'attesa di una futura legge in materia le famiglie arcobaleno chiedono che ai loro bambini venga garantito il diritto all'identità e alla non discriminazione secondo la Convenzione delle Nazione Unite sui diritti dell'infanzia.

Ogni manifestante porterà una penna, simbolo delle firme mancanti sui registri dell'anagrafe. Il 12 maggio al Teatro Regio ci saranno sindaci di tutta Italia, si invito del sindaco di Torino Stefano Lo Russo per una giornata di riflessione e proposta sul tema.