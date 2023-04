Le voci di Vivicittà 2023, la corsa per i diritti organizzata dall’Uisp

E' arivata alla 38esima edizione Vivicittà, la corsa per i diritti organizzata dall’Uisp, che si è svolta in tantissime città dal Nord al Sud Italia e anche a Torino. La “corsa più grande del mondo”, come venne definita dai giornali sin dalla prima edizione del 1984, è stata inserita anche quest’anno nel calendario nazionale Fidal.

Il primo diritto è quello alla pace: è passato un anno dall’inizio della guerra in Ucraina e il cuore dei partecipanti a Vivicittà guarda alle popolazioni civili che stanno soffrendo e piangendo lutti e feriti. La seconda dedica riguarda l’ambiente, il diritto all’aria pulita e a spazi verdi per stili di vita attivi. Si tratta di una delle emergenze mondiali alle quali l’Uisp, sin dai tempi di Corri per il Verde, ha chiamato a raccolta gli sportivi di tutte le età: spazi verdi da strappare al cemento, periferie urbane e sociali da rimettere al centro, sviluppo sostenibile e transizione ecologica secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Nel video l'edizione torinese della 10 km di quest'anno