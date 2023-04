Linea Sfm5, aggiudicati i lavori per la fermata Le Gru

Entro il 2026 la fermata Borgata Quaglia-Le Gru, sulla linea Sfm5, sarà finalmente operativa. Lo ha comunicato Rete Ferroviaria Italiana che ha assegnato i lavori al consorzio di imprese composto da Rete Imaf 21 (capofila) e Cronos Sistemi Ferroviari. Il valore dell'opera ammonta complessivamente a 8,7 milioni di euro, finanziati anche con fondi del Piano nazionale di resilienza (da qui la necessità di collaudarla entro il 2026).

L'appalto prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione di una nuova fermata in trincea, con passerella pedonale per permettere l'attraversamento dei binari, nuovi marciapiedi, accessibilità con scale e ascensori, parcheggi per persone a ridotta mobilità, kiss and ride, postazioni per taxi e postazioni di ricarica elettrica. A completare l'opera, fa sapere sempre Rfi, sarà realizzata una nuova pista ciclopedonale dalla fermata al sottopasso esistente di via Di Vittorio, che sarà oggetto di riqualificazione e di interventi per il superamento delle barriere architettoniche, consentendo l'accesso dal quartiere Borgata Lesna.

La fermata Borgata Quaglia-Le Gru, come è noto, si inserisce nel più ampio progetto di realizzazione della linea SFM5 S. Luigi Orbassano-Torino Stura, che prevede le ulteriori fermate di S. Paolo SFM5 e S. Luigi di Orbassano.