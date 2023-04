Una lite per difendere la figlia che sfocia in tragedia. Un uomo di 45 anni è morto per le coltellate riportate dopo un aggressione a Oleggio in via Cantoni, in una zona di edilizia popolare. La vittima è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Novara, dove però non ce l'ha fatta.

Per il delitto i carabinieri hanno fermato un uomo di 65 anni, che avrebbe precedenti penali.