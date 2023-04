Ndrangheta dominatrice assoluta della scena criminale in Piemonte

I suoi tentacoli sono ovunque in Italia ma soprattutto in alcune regioni tra cui il Piemonte. E' la fotografia che emerge dall'ultimo rapporto semestrale della Dia presentato dal ministro dell'Interno sull'ndrangheta. Un'organizzazione delittuosa dalla struttura coesa, con capacità militari che si conferma oggi l'assoluta dominatrice della scena criminale anche al di fuori dei tradizionali territori d'influenza.

Il Piemonte, come confermano i tanti processi da Carminius a Platinum, è tra le regioni dove l'andrangheta è più radicata con infiltrazioni nel mondo dell'edilizia e degli appalti, con il dominio sul traffico di droga e l'usura, sempre più frequente in questi tempi di crisi economica.

Le ''Proiezioni - si legge ancora nella relazione - che si spingono anche oltre confine e che coinvolgono molti Paesi europei (Spagna, Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Austria, Repubblica Slovacca, Romania, Bulgaria e Malta), il continente australiano e quello americano (Canada, Usa, Colombia, Perù e Argentina)''.