Lo sfogo di un tifoso: "Non sono abbastanza disabile per lo Juventus Stadium"

“Volevo acquistare un biglietto per andare allo Juventus Stadium, perché non sono mai andato e perché mi piacerebbe vedere una partita della Juve. Però non posso andarci. Il perché? Perché non sono abbastanza disabile in quanto ho solo l’80% e non il 100% di invalidità”. A scrivere - secondo quanto riporta Quotidiano Piemontese - è Francesco Serratore, un 43enne di Torino che ha deciso di inviare una lettera al giornale per denunciare quanto accaduto nei giorni scorsi.

La lettera

“Da quando ne avevo 23 sono affetto da Sla, per mia fortuna una forma non aggressiva e quindi in 20 anni di malattia io cammino con una stampella, ho un motorino quando voglio andare a visitare qualcosa o fare dei tragitti più lunghi. Di recente ho una carrozzina in quanto mi ha colpito un’altra patologia invalidante. All’ultima visita per l’invalidità mi è stato riconosciuto l’80%, non ho contestato nulla e sinceramente a me va bene così”, scrive. Il problema si è posto quando ha provato ad acquistare un biglietto per vedere la sua squadra dal vivo. “Ho chiamato la biglietteria per acquistare un posto, ma mi hanno spiegato che i posti riservati a carrozzine vengono dati solo agli invalidi al 100%”, aggiunge Francesco. Non solo: “Io ho detto che avrei pagato il prezzo del biglietto pieno, e non avrei voluto sconti riservati ai disabili basta che mi assegnavano un posto a me idoneo perché io non posso fare le scale, tanto più le scalinate di uno stadio. Niente da fare, con l’80% io non posso andare allo Juventus Stadium. Ma questo vale anche per concerti e manifestazioni che adottano la stessa regola”.

Come funziona negli altri stadi

Sul sito dello Juventus Stadium in effetti si legge che la struttura “dispone di posti dedicati alle persone diversamente abili che vengono attribuiti gratuitamente ai disabili al 100%. La Juventus Football Club ha istituito un servizio di accreditamento online che permette ai tifosi diversamente abili di richiedere l’accredito gratuito (sino all'esaurimento dei posti disponibili) per la partita desiderata. Il servizio è rivolto ai tifosi diversamente abili con certificato di invalidità al 100% (indipendentemente dal tipo di disabilità)”. Poi la postilla: “Il solo biglietto ordinario non consente l'ingresso allo stadio delle persone in carrozzina, pertanto si sottolinea che il regolare acquisto di un qualsiasi tagliando non permette l'accesso alla struttura”. Regole simili in realtà sono adottate anche in altri stadi italiani, più o meno moderni, come il Meazza di Milano e il San Paolo a Napoli. Ci sono però casi di strutture dove non viene richiesto il 100% di invalidità: ad esempio lo stadio Artemio Franchi di Firenze o il San Nicola a Bari, stando a quanto riportato sui siti ufficiali.

La replica della società

Contattata dalla Tgr Piemonte, la società Juventus Football Club interviene sulla vicenda, chiarendo che “il nostro team Ticketing e Customer Care, valuta ogni caso specifico e, nella situazione descritta, non ha mai negato un accesso. I colleghi ci hanno comunicato di aver ricevuto proprio ieri una telefonata con questo tipo di richiesta a cui avrebbe dovuto seguire una mail per l'abilitazione del profilo; mail che l’utente non ha mai inviato”. In ogni caso, concludono, "provvederemo comunque a contattare la persona nei prossimi giorni per chiarire l’accaduto".

La reazione della Consulta

A Torino non è la prima volta che accadono casi simili. “Ormai è uno stillicidio. Non passa settimana in città in cui non si verifichi un caso di discriminazione ai danni di persone con disabilità che come qualunque altro cittadino intendano semplicemente partecipare a manifestazioni, eventi, spettacoli pubblici e di poter godere di qualche ora di svago”, scrive la Consulta per le Persone in Difficoltà di Torino in un comunicato. “Dopo i ciechi maltrattati al musical 'Notre Dame de Paris” e al concerto di Biagio Antonacci e dopo le persone in carrozzina umiliate al recente concerto di Gianni Morandi, arriva la lettera pubblicata in queste ore da Francesco Serratore”.

“È questa la dura realtà – commenta Giovanni Ferrero, direttore della CPD – a Torino sono vietati gli spettacoli alle persone con disabilità. Ultimamente dobbiamo prendere atto che anche a livello di divertimento la città sta diventando in modo allarmante sempre più inaccessibile e lontana a dispetto dei tanti proclami dall’essere un luogo realmente ‘per tutti’". Gli ultimi episodi, aggiunge, "non riguardano piccole realtà locali, ma strutture portate ad esempio anche al di fuori delle nostre mura come il Pala Alpitour e lo Juventus Stadium. Per questo anche noi come Cpd ci uniamo alla protesta di Francesco, l’ultimo in ordine di tempo a cui è stato negato il diritto fondamentale di poter vivere il proprio tempo libero. Anzi, dicendo meglio, semplicemente di poter vivere”.