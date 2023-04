Caso Lukaku, cosa rischia la Juve

Juventus-Inter continua a far parlare di sé. Sono tanti gli strascichi legati alle risse scatenate dopo il rigore dell'1-1 segnato da Romelu Lukaku a pochi secondi dalla fine. Tiene banco l'esultanza del belga, un saluto militare ed il dito indice davanti alle labbra, rivolto alla curva della Juventus. Una festa poi condita da grida indirizzate ai tifosi invitandoli a stare zitti in risposta ad insulti razzisti ricevuti dal giocatore. La Lega Calcio condanna con fermezza ogni episodio di razzismo “ed ogni forma di discriminazione”. La Juventus condanna ogni forma di discriminazione, l'Inter si schiera al fianco di “Big Rom”.

La reazione social di Lukaku

Il giocatore ha affidato ai social il suo pensiero dopo la rissa di ieri sera: “La storia si ripete. L'ho superato nel 2019 e ancora nel 2023. Spero che la Lega prenda davvero dei provvedimenti questa volta perché questa bellissima partita dovrebbe essere goduta da tutti”. Un riferimento a quanto accadde in casa del Cagliari quattro anni fa, quando venne fischiato al momento di un calcio di rigore.

La Juve rischia? Dipende

I fronti aperti sono due: il primo relativo alle possibili sanzioni per i tifosi bianconeri, il secondo legato all'ammonizione ricevuta da Lukaku (la seconda dopo il fallo su Gatti) che è valsa l'espulsione. Per quanto riguarda il primo fronte tutto dipenderà dal referto dell'arbitro Massa e dal rapporto degli ispettori federali. A questo punto sarà il Giudice sportivo a stabilire l'eventuale sanzione alla tifoseria o a chiedere un supplemento d'indagine. La risposta arriverà domani. Si potrebbe andare dalla sanzione pecuniaria alla chiusura di parti dello stadio, da scontare probabilmente nella Coppa Italia della prossima stagione.

Massa promosso da Rocchi

Per quanto riguarda l'ammonizione a Lukaku, la decisione del direttore di gara appare corretta dal punto di vista regolamentare secondo cui un giocatore dev'essere sanzionato con un cartellino giallo se agisce in un modo provocatorio o derisorio, si avvicina agli spettatori in modo tale da causare problemi di sicurezza e/o per l’incolumità e/o si arrampica sulla recinzione, si copre la testa o il volto con una maschera o altro oggetto similare, si toglie la maglia o copre la testa con la maglia. Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Can A e B promuove la direzione di Davide Massa, ritenendo corretto sia il rigore finale sia il giallo a Lukaku, aggiungendo che gli ispettori federali hanno sentito ogni insulto. L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi durante la conferenza stampa post partita aveva citato un precedente, parlando di un'ammonizione cancellata all'attaccante dell'Atalanta Lookman in occasione della sfida giocata contro l'Udinese. In quel caso l'arbitro aveva considerato provocatorio il gesto del binocolo da parte del giocatore nigeriano. Un'esultanza consueta per il calciatore ma nonostante questo l'ammonizione venne confermata per "comportamento non regolamentare in campo". Smentita quindi la revoca del giallo a Lookman.

Parla Infantino

Entra nel dibattito anche il Presidente della Fifa Gianni Infantino che su Instagram ha spiegato come "nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' semplicemente inaccettabile vedere gli insulti razzisti rivolti dagli spettatori a Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, durante la partita di Coppa Italia contro la Juventus. La Fifa e il sottoscritto siamo al fianco di Romelu Lukaku, così come di qualsiasi altro giocatore, allenatore, ufficiale di gara, tifoso o partecipante a una partita di calcio che abbia sofferto di razzismo o di qualsiasi altra forma di discriminazione. Le vittime di questi abusi devono essere sostenute e i responsabili puniti severamente da tutte le autorità. Ripeto l'appello che ho lanciato all'inizio di questo anno affinché i tifosi si facciano sentire e mettano a tacere i razzisti - ha proseguito - Allo stesso modo, nel calcio, dobbiamo garantire l'applicazione di severe sanzioni sportive per far fronte a tali incidenti e per fungere da deterrente. Una volta per tutte: no al razzismo, no a qualsiasi forma di discriminazione".