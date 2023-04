Addio al gallerista Antonio Tucci Russo

Lascerà un grande vuoto la morte di Antonio Tucci Russo. Il gallerista torinese se n'è andato a 79 anni. Era stata una presenza importante sulla scena dell'arte contemporanea fino dagli anni '70.

I funerali lunedì alle 15 al Tempio Valdese di Torre Pellice, dove nel 1994 aveva aperto la sua principale galleria, in una ex manifattura tessile, e dov’è in corso fino al 30 aprile la collettiva Open Book.

Tucci Russo era nato a Carema (Torino) e aveva iniziato la carriera nell’arte dirigendo la galleria di Gian Enzo Sperone dal 1968 al 1974. Nel 1975 fondò la sua prima galleria in via Calandra, con una mostra di Pier Paolo Calzolari.

Si trasferì poi in corso Tassoni, sempre a Torino, nel Mulino Feyles, che divenne cuore pulsante del mondo artistico torinese.

Tucci Russo lavorava con la moglie Lisa, con la quale aveva focalizzato la propria attività sulla ricerca della scultura e dei suoi sviluppi, indagando anche le nuove tendenze che di volta in volta nascevano nelle generazioni successive di artisti.

Nel 1964 fondò anche una piccola casa editrice Pitecanthropus: la grafica era curata da Angelo Pezzana, nel gruppo c’erano anche Are Vasco, Gianni Milano e Paolo Cerrato.

La sua galleria ha realizzato mostre di Giovanni Anselmo, Mario e Marisa Merz, Giulio Paolini e Giuseppe Penone, oltre che dei più giovani Remo Salvadori, Marco Bagnoli, o dei protagonisti della Transavanguardia Enzo Cucchi e Sandro Chia.

Tra le presenze straniere, anche artisti come Daniel Buren, Tony Cragg, Richard Long, Thomas Schütte e Jan Vercruysse, ancora Mario Airò, Christiane Löhr, Robin Rhode.

Tucci Russo era una presenza gradita all'Oval durante Artissima, il suo stand era tra i più visitati.

A coronare una carriera cinquantennale nel 2021 il Premio Angamc 2021 alla carriera, “per il costante lavoro di ricerca, la proposta artistica di alto valore culturale e lo straordinario impegno di promozione dell’arte contemporanea".