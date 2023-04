Maltrattamenti in un asilo, assolta la maestra

E’ stata assolta in via definitiva l’insegnante accusa di maltrattamenti su alcuni bimbi della scuola materna Korczak di Vercelli. A stabilirlo è stata la cassazione, che ha annullato senza rinvio la condanna di secondo grado perché il “fatto non sussiste”. A favore della maestra si era schierata anche l’avvocatura dello Stato che rappresentava il ministero dell’istruzione.

La donna era stata arrestata nel 2017 nell’inchiesta condotta dalla squadra mobile di Vercelli: grazie alle immagini delle telecamere installate nella scuola, erano stati ripresi episodi di violenza sui bambini. Alla maestra, in particolare, erano contestati episodi relativi a un bambino e a una bambina. Dopo l’assoluzione in primo grado, e il non luogo a procedere per difetto di querela, l’insegnante era stata era stata condannata in appello a un anno e mezzo per maltrattamenti. Ora la parola fine.