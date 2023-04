Ammanco da milioni di euro, inchiesta sui furbetti dell'intramoenia

Sarebbero decine i medici che tra il 2012 e il 2015 non avrebbero versato il 5 per cento, dovuto all'ospedale per ciascuna prestazione offerta in intramoenia, ossia privatamente dentro la struttura pubblica. La Procura di Torino indaga per peculato e abuso d'ufficio. Dagli approfondimenti degli investigatori sarebbe anche emerso come diversi professionisti non abbiano versato le intere parcelle incassate per le stesse visite, denaro che sarebbe dovuto finire nelle casse dell'azienda sanitaria per poi essere ripartito tra gli stessi medici.

Di certo al momento c'è un ammanco di almeno 7 milioni di euro alla Città della Salute di Torino. Soldi da destinare al fondo per lo smaltimento delle liste d'attesa previsto dalla legge Balduzzi. A sollevare il problema erano state inizialmente alcune sigle sindacali degli stessi medici che avevano accusato l'azienda sanitaria del buco. Azione che si è rivelata adesso un boomerang e che ha svelato un malcostume che potrebbe riguardare più ASL e più anni.

Del caso si starebbe interessando pure la Corte dei Conti.