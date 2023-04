Modifiche alla circolazione e bus sostitutivi tra Cuneo e Fossano

Modifiche alla circolazione e bus sostitutivi sulle linee ferroviarie Torino-Cuneo e Fossano-Limone. Le novità interesseranno gli utenti dal 25 aprile al 1 maggio: Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) avvierà infatti una nuova fase di interventi di potenziamento infrastrutturale che si concentreranno in particolare sulla tratta Fossano-Cuneo. I lavori in programma, del valore di 11 milioni di euro, rientrano nel più ampio progetto di potenziamento della linea che, per fasi, consentiranno il transito di treni merci con il massimo carico trasportabile.

I canali di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con la nuova offerta.