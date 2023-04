Molestie sessuali in azienda. L'accusa chiede 4 anni

Il pubblico ministero Annaelena Mencarelli ha chiesto 4 anni e mezzo di condanna per un imputato per violenza sessuale e stalking. Parte lesa è la dipendente di un'azienda nella quale l'imputato era suo superiore gerarchico. Gli episodi contestati sarebbero avvenuti tra la Valsesia e il Novarese. Il fatto è riportato sulle pagine locali de “La Stampa”.

«L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato l'attendibilità della persona offesa», ha detto il pm ripercorrendo tutte le testimonianze. La ragazza ha denunciato più episodi di molestie, il più grave avvenuto durante uno spostamento in auto in cui lei viaggiava insieme al suo superiore. «L'imputato ha fatto pesare il fatto che abbia favorito l'assunzione della ragazza - ha sostenuto il pubblico ministero - ma pretendeva qualcosa in cambio, delle prestazioni sessuali. Approfittava della sua posizione gerarchica. Lei lo ha comunque denunciato pur rischiando di compromettere la propria sicurezza economica e lavorativa».

Il pm ha chiesto la condanna per le accuse di violenza sessuale e il non doversi procedere per lo stalking, reato difficilmente dimostrabile. Enrico Barlassina, avvocato dell'imputato, invece ha chiesto l'assoluzione del suo assistito.

Lui ha sempre negato ogni accusa dando una versione dei fatti completamente diversa e portando anche alcuni testimoni a suo favore. Secondo il difensore:«Di tutti i testimoni ascoltati nessuno ha mai parlato di comportamenti sopra le righe, a parte in un'unica occasione, relativamente a una battuta». L'avvocato sostiene anche che sia competente il tribunale di Novara e non quello di Vercelli.

Nelle prossime settimane è attesa la sentenza.