Morto dopo un intervento per dimagrire, il gip chiede altre indagini

Niente archiviazione per il caso dell'uomo morto a dicembre 2021 dopo un intervento chirurgico per dimagrire effettuato alle Molinette di Torino. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti chiesto altre indagini, come riportato anche da alcuni quotidiani. L'uomo, che pesava 187 chili, si era sottoposto a un intervento per ridurre lo stomaco, ma dopo due giorni è deceduto. Nel decorso post-operatorio è insorta infatti una tromboembolia polmonare che i medici non sarebbero riusciti a curare, poiché la somministrazione di un anticoagulante avrebbe aggravato un'altra patologia in corso, cioè un'emorragia gastrica.

Secondo la procura, i sanitari hanno agito correttamente. Ma il gip, accogliendo l'opposizione di parte civile all'archiviazione, chiede di verificare i dati della cartella clinica relativi ai due giorni prima del decesso e di "chiarire se e in che misura un nuovo intervento potesse essere risolutivo e tale da evitare la tromboembolia polmonare, infine che peso abbia avuto sospendere la terapia anticoagulante".