Morto il pianista e critico musicale Piero Rattalino

Il pianista, musicologo, critico musicale, divulgatore, docente e direttore artistico Piero Rattalino è morto a Imola nella notte tra il 5 e il 6 aprile. Il Maestro si trovava nella città emiliano-romagnola con la moglie, la pianista Ilya Kim, per un seminario, nel pomeriggio del 5 aprile per la Fondazione Accademia Incontri con il Maestro, istituzione dove ha insegnato fin dalla fondazione negli anni '90 dello scorso secolo.



Nato in Piemonte, a Fossano il 18 marzo del 1931, Piero Rattalino risiedeva da anni a Roma. Piero Rattalino era stato direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna nella seconda metà degli anni '70 e delle primissime edizioni, sperimentali e poco fortunate, del Festival Verdi dal 1989.



Numerosissime sono le biografie che Piero Rattalino ha scritto di grandi pianisti e compositori, da Chopin e Shostakovich, da Rubinstein a Brendel, Benedetti, Michelangeli, Cortot, Gould, oltre a guide sull'interpretazione pianistica.