MotoGP, Bagnaia partirà terzo. In Gara Sprint il chivassese chiude sesto

Prima fila. Pecco Bagnaia ottiene infatti il terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio d'Argentina di MotoGP. In pole position c'è Alex Marquez. Prima fila tutta Ducati: sul circuito di Termas de Rio Hondo, lo spagnolo del team Gresini ha preceduto gli italiani Marco Bezzecchi e Bagnaia. Quarta posizione per Franco Morbidelli su Yamaha, quinta per Maverick Vinales su Aprilia, in sesta c'è Johann Zarco su Ducati Pramac.

La Gara Sprint - La sorpresa Brad Binder e il ritorno proprio di Morbidelli sono invece le due notizie principali arrivate sabato sera da Oltreoceano. Binder con la KTM ha vinto la Gara Sprint, davanti ai due ducatisti del team VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini. Il campione del mondo in carica Bagnaia (Ducati), chiude sesto dando l'impressione di non voler entrare nella bagarre tra i primi, preservando la moto e non rischiando troppo in ottica mondiale.