MotoGp, Bagnaia secondo nella sprint race a Jerez

Secondo posto in rimonta per Francesco “Pecco” Bagnaia nella sprint race al Gran premio di Spagna, a Jerez, quarta tappa del campionato mondiale di MotoGP. La “gara sprint” si svolge il sabato, lungo la metà dei giri della gara principale di domenica, e assegna punti ai classificati dalla prima alla nona posizione.

La competizione

Il sudafricano della Ktm Brad Binder si impone su Bagnaia che, con la migliore delle Ducati, si lascia alle sue spalle l'australiano Jack Miller (Ktm) e lo spagnolo Jorge Martin (Ducati). Bagnaia, partito in quinta posizione, ha corso senza prendere rischi, cercando di evitare errori, e ha portato a casa un secondo posto che vale 9 punti in classifica che lo proiettano a 62 punti, a sole tre lunghezze dal capolista Marco Bezzecchi. Binder si conferma specialista della sprint race: è la seconda vittoria, dopo quella del 1° aprile in Argentina.

Le parole di Pecco

“Ho avuto un buon passo, la pista è stressante per le ruote ma il mio team ha fatto un bel lavoro. Hanno capito ciò che chiedevo ieri. Certo stamattina mancava ancora qualcosa, in particolare mi manca qualcosa nel settore tre ma ci arriviamo. Ho visto cose interessanti e mi servirà per domani (domenica, la gara principale, ndr). Non ho superato Brad (Binder, ndc) ma per oggi sono molto contento”, ha detto Bagnaia a Sky Sport. E su domenica: "la gara lunga è molta diversa. Non useremo certo la gomma soft, bisogna fare le cose per bene, i passo dell'anno scorso c'è ma bisogna stare più attenti. La gara lunga è più di gestione e meno di esplosività", ha aggiunto. La gara di domenica comincerà alle 15 sul circuito di Jerez.