MotoGP delle Americhe, prima giornata di prove libere sul circuito di Austin. Marini è il più veloce nella prima sessione di prove con 2:03.250, seguito da Quartararo (+0.150) e Zarco (+0.278). Bagnaia non monta la gomma soft per il time attack, ma riesce comunque a chiudere al 7° posto, davanti all'Aprilia di Vinales. Caduta senza conseguenze per Bezzecchi, è 13° alla fine del turno, proprio alle spalle di Morbidelli (12°). Libere 2 in programma alle 22ò.