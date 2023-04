Mottarone, causa civile di Nerini al Comune di Stresa

Un milione e centomila euro. E' la richiesta di Luigi Nerini, uno dei principali indagati anche nel procedimento penale per la morte di 14 persone nel crollo della cabina 3 della funivia del Mottarone nel maggio 2021, che ha intentato una causa per ottenere dal comune di Stresa: la somma corrisponderebbe ai canoni che il Comune avrebbe dovuto versare, dal 2021 al 2028, alla società Ferrovie del Mottarone, concessionaria dell'impianto, che aveva anticipato la somma per i lavori di ristrutturazione.

La causa era stata discussa in primo grado a gennaio, e il tribunale civile di Verbania aveva rigettato l'istanza: i legali di Nerini però ricorso in appello, la citazione davanti alla Corte d'Appello di Torino è stata notificata a febbraio. "Abbiamo sempre agito - questa è la posizione del Comune espressa dal sindaco Marcella Severino - nel rispetto dei termini del contratto".

Intanto è ormai imminente la chiusura delle indagini penali sulla tragedia: nei primi giorni di maggio scade l'ultima proroga al termine concesso alla procura dal gip.