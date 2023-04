Movida, sanzionati tre locali: vendevano alcol dopo le 21

Intensa attività di controllo della Polizia di Stato durante il fine settimana nelle zone della movida torinese. Sono infatti stati sanzionati tre locali che vendevano bevande alcoliche dopo le 21. Nel contempo, sono state identificate 187 persone. I controlli si sono estesi tra piazza Vittorio Veneto, piazza Castello, piazza Santa Giulia, Piazzale Valdo Fusi, Piazza Emanuele Filiberto, via Sant'Ottavio, via Verdi, via Matteo Pescatore, via Rossini, il quartiere San Salvario e i Murazzi.