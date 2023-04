Musei, la Pasqua allunga l'orario

Più tempo per godere delle bellezze di Torino. Il weekend di Pasqua 2023 sarà all'insegna dell'orario prolungato in tutte le maggiori attrazioni del capoluogo piemontese.

Palazzo Madama con il Museo Civico d'Arta Antica, il MAO Museo d'Arte Orientale e la GAM Galleria Civica d'Arte Moderna saranno aperti tutti i giorni fino alle 19 (ultimo ingresso alle 18).

Chiusura alle 21 per il Museo del Cinema alla Mole Antonelliana.

Aperto fino alle 20 nel weekend e fino alle 18.30 il Lunedì dell'Angelo il Museo Egizio.

Alla Venaria Reale sabato 8 e domenica 9 aprile la Reggia, i Giardini, le mostre e il Castello della Mandria resteranno aperti fino alle 20. In programma spettacoli all'insegna della sostenibilità ambientale, attività open air e laboratori interattivi per le famiglie, a cura di The Goodness Factory. Inoltre per tutto il fine settimana si potrà assistere allo spettacolo della Fontana del Cervo nella Corte d'onore con le “danze” dei suoi 100 getti d’acqua, e lasciarsi stupire dalle fiorite scenografie del Parco basso accompagnati dal trenino “La Freccia di Diana”.