Napoli lanciata verso lo scudetto. Allegri " abbiamo preso un gol da polli"

L'attaccante del Napoli Raspadori spinge il sogno di gloria degli azzurri ancora un pò più vicino allo scudetto. Il suo gol arriva al 93°, sotto una pioggia scrosciante che ha un pò sbollito la tifoseria Juventina, sulle corde per il gol annullato a Di Maria . Allegri non contesta il verdetto ma si dispiace per quel gol arrivato nei minuti di recupero. " La squadra ha fatto una buona partita e questo rimane, abbiamo preso però un gol da polli. Al 93' bisogna andare a difendere in area” il commento a fine partita.

Partita serrata e combattuta, soprattutto nel finale.

servizio di Stefano Tallia, montaggio Andrea Volpe