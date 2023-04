'Ndrangheta a Ivrea e nel Torinese, i carabinieri arrestano 9 persone

Nove misure cautelari, eseguite all'alba dai carabinieri del Comando provinciale di Torino tra Ivrea, Chivasso e Vibo Valentia. Coinvolti altrettanti soggetti che apparterrebbero a locale di ‘Ndrangheta, operante a Ivrea e nelle zone limitrofe e ritenuto diretta emanazione della cosca Alvaro “cani i carni” di Sinopoli (Reggio Calabria). L'ordinanza era stata emessa dal Gip del Tribunale di Torino su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. I nove sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, nonché truffa aggravata, estorsione, ricettazione, usura, violenza privata e detenzione e porto illegale di armi aggravati dal metodo mafioso.

L’esponente di spicco del sodalizio sarebbe stato individuato in Domenico Alvaro, già condannato per associazione di tipo mafioso.

Le indagini fin dalle prime battute hanno evidenziato in ipotesi di accusa la presenza di due ambienti criminali distinti, entrambi di matrice ‘ndraghetista in cui Alvaro si sarebbe mosso: da un lato un’organizzazione dedita ad un vasto traffico di sostanze stupefacenti su scala internazionale con base in Torino, dall’altro un’organizzazione, facente capo allo stesso Alvaro, dedita alla commissione di vari reati contro il patrimonio sul territorio italiano ed estero. L’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti è stata censita con l’indagine “Cerbero”, del Nucleo Investigativo di Torino che, il 5 novembre 2019, ha portato all’arresto di 71 persone per associazione di tipo mafioso ‘nadranghtista, associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti e altri reati.

L’organizzazione che risulta dagli elementi raccolti dedita al compimento di reati contro il patrimonio, invece, è stata approfondita con l’indagine che ha portato alle odierne misure cautelari, denominata “Cagliostro”, in cui è emerso come Carmine Alvaro, servendosi del figlio Domenico, avrebbe strutturato una stabile articolazione di tipo mafioso ‘ndranghetista radicata sul territorio di IVREA e zone limitrofe e collegata alla rete unitaria della ‘Ndrangheta piemontese.

I nove indagati, alcuni dei quali già gravati da diversi precedenti penali e condanne per reati associativi e afferenti agli stupefacenti, sono stati condotti presso diverse carceri situate in regioni limitrofe al Piemonte in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al GIP.