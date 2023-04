Nessuna dichiarazione e allenamenti a porte chiuse. Nuovo comunicato della Igor Novara

Rompe ancora il silenzio la società di Julia Ituma, la Igor Novara Volley. Lo fa ancora con un comunicato ufficiale in cui oltre a dare indicazioni sul luogo e l'ora in cui verranno celebrate le esequie della giocatrice, precisa che non verrà rilasciata alcuna dichiarazione in merito alla tragedia che ha coinvolto anche le altre ragazze della squadra.

I funerali di Julia - si legge nella nota ufficiale - si terranno martedì 18 aprile, alle 11, presso la Chiesa dell'Oratorio di San Filippo Neri a Milano. In segno di rispetto, nella giornata di martedì tutti gli allenamenti del settore giovanile saranno sospesi. Gli allenamenti della prima squadra, che sono ripresi per la prima volta dopo il rientro dalla Turchia, ma a porte chiuse, proseguiranno così, fino a nuovo ordine. Di conseguenza, non verrà reso noto alcun programma.

Preso atto dello stato d'animo delle persone coinvolte - si legge ancora nel comunicato della squadra - nessun tesserato rilascerà dichiarazioni o interviste che riguardino, in maniera diretta o indiretta, la tragedia avvenuta. I tesserati si limiteranno a rilasciare interviste di carattere rigorosamente sportivo secondo quanto previsto dai regolamenti.

Una chiusura netta dunque, nel silenzio e nel rispetto di giocatrici e famiglia. Aspettando che la giustizia faccia luce su una vicenda su cui restabo ancora molte ombre.