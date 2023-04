Nuova malattia genetica "mascherata" da allergia

Si manifesta come una grave forma di allergia ma, in realtà, è una nuova immunodeficienza primitiva su base genetica. L'ha scoperto un Consorzio multicentrico di ricercatori internazionali coordinato dal British Columbia Children's Hospital di Vancouver, di cui fa parte per l'Italia l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Sono venti, ad oggi, i casi noti in tutto il mondo. La nuova malattia rientra, quindi, tra quelle ultra rare. Individuarla e chiarire le sue cause genetiche ha già consentito di adottare nuove strategie terapeutiche per trattarla. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Experimental Medicine. L’individuazione della malattia e delle sue specifiche cause genetiche ha già consentito di adottare con successo nuove strategie terapeutiche per il trattamento. La ricerca è stata condotta su 16 bambini e giovani adulti accomunati da grave allergia, infezioni ricorrenti, dermatite atopica e asma. Su di loro sono state identificate mutazioni nel gene STAT6, che svolge un ruolo cruciale nel differenziamento di tipo di cellule del sistema immunitario, i linfociti T, coinvolti nella risposta allergica. Un diverso funzionamento di questo gene comporta alterazioni nella regolazione del sistema immunitario. I ricercatori del Bambino Gesù si sono occupati del follow-up clinico, della caratterizzazione immunologica di uno dei 16 pazienti che componevano la coorte e degli studi funzionali chiarendone il meccanismo alla base. Il paziente, seguito fin dai primi anni di vita, ha potuto ricevere una diagnosi definitiva in età adulta. E' stato quindi possibile adottare trattamenti alternativi nei pazienti con manifestazioni allergiche gravi, come il Dupilumab, un anticorpo monoclonale che blocca il recettore della citochina IL-4, che risulta aumentata in questi pazienti, già utilizzato con successo nei pazienti con dermatite atopica.