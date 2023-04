Nuovi limiti per la biomassa forestale

La revisione della Direttiva sulle Energie Rinnovabili (RED) dell'Unione Europea stabilisce gli obiettivi nell'Unione, aumentati dal 30% al 42,5% al 2030. Dovrà essere inserita da tutti gli Stati membri nel diritto nazionale. la legge stabilisce anche quali criteri deve soddisfare. Stabiliti anche i criteri perchè la biomassa possa essere considerata sostenibile nel Sistema di Scambio di Emissioni dell'Unione e quale biomassa possa ricevere sostegno finanziario. Il nuovo accordo si applica solo alla produzione di energia elettrica. Sono esclusi dai sussidi i tronchi da sega e da impiallacciatura, i ceppi e le radici. Sostegno finanziario per l'elettricità prodotta dalla biomassa solo per gli impianti di cogenerazione. Il legno delle foreste primarie e di altri ecosistemi sensibili non può essere usato per raggiungere gli obiettivi di energia rinnovabile o ricevere sussidi. Gli Stati membri dovranno valutare la compatibilità dell'uso di biomassa forestale con i loro piani nazionali per l'Energia e il Clima, riferire sulle misure e le politiche nazinali per garantirne il raggiungimento. Possono adottare ulteriori criteri di sostenibilità per i combustibili a biomassa, forestale e non. I requisiti esistenti e nuovi si applicheranno agli impianti di biomassa con potenza termica maggiore di 7,5 MW, ma gli Stati posson oapplicare i criteri di sostenibilità anche agli impiant icon potenza termica inferiore.