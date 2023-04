Oca, azzannata dal cane, al Canc le ricostruiscono il becco

Un altro piccolo miracolo al Canc di Grugliasco, il Centro per la cura e la tutela degli animali selvatici che fa parte della Facoltà di Medicina di Veterinaria dell'Università di Torino. Un'oca di proprietà privata era stata portata in condizioni davvero disperate, con il becco rotto dai morsi di un cane che l'aveva aggredita. Ebbene, l'equipe medico veterinaria del Canc l'ha sottoposta a un delicato intervento. Ora l'oca sta bene e ha ripreso a mangiare in autonomia.

Sotto il video della convalescenza e le foto del prima e del dopo.