Olimpiadi Milano Cortina, Torino rafforza le sue speranze con l'Oval

La decisione finale tra l'Oval e la fiera di Rho per la pista di pattinaggio per le gare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 verrà presa dopo Pasqua, entro il 18 aprile.

Tra i fattori determinanti ci sarà il tempo, perché mancano meno di tre anni ai giochi, che in realtà sono meno di due: nel marzo 2025 è in programma il test event, una prova per capire se ci siano errori da correggere. A Torino quella prova per le Olimpiadi del 2006 fu nel novembre del 2005 e venne superata per l'alta qualità del ghiaccio, qualità che con una pista temporanea come sarebbe quella di Rho potrebbe non essere garantita.

A favore della soluzione piemontese ci sarebbero anche i costi, 9.8 milioni contro i 20 lombardi.