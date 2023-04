Olimpiadi, Fontana: "i Giochi in Piemonte avrebbero creato problemi"

“Mi spiace per il Piemonte ma una nuova sede avrebbe creato grossi problemi”. Il giorno dopo la conferma da parte di Fondazione Milano-Cortina alla pista provvisoria di pattinaggio a Rho-Fiera il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana torna a parlare del dualismo con Torino e la corsa per l'assegnazione delle gare all'Oval.

Fontana ha spiegato di non aver ancora "avuto l'occasione di parlare con Cirio, quello che è certo è che mi dispiace che non ci sia stata la possibilità di coinvolgere anche il Piemonte, ma è ovvio che le difficoltà che ci sarebbero nate con la realizzazione di una ulteriore sede che non era prevista originariamente, avrebbero creato grossi problemi, anzitutto per i giornalisti che si sarebbero dovuti sdoppiare tra il ghiaccio di Milano e il ghiaccio di Torino".

Fontana ha poi aggiunto che questa sera ci sarà un incontro con il presidente del Cio Thomas Bach: "faremo un po' il punto della situazione. Nessun tema particolarmente delicato, sentiremo il suo parere e se ha delle richieste particolari ulteriori da avanzare. E' un incontro interlocutorio per reciprocamente dirci la situazione".

Sul tema è intervenuto anche il ministro dello Sport Andrea Abodi, intervenuto al Salone del Mobile in corso a Rho-Fiera: "Qui sono convinto che ci sia una piccola fabbrica delle opportunita' anche per le Olimpiadi e le Paralimpiadi". E a quanti sono rimasti delusi in Piemonte per la mancata assegnazione della pista di pattinaggio, Abodi preferisce non replicare rmarcando la "validità assoluta del progetto olimpico e paraolimpico di Milano Cortina".