Olimpiadi, Torino prova a riaprire i giochi: la proposta dell'Oval a Fondazione Milano-Cortina

Discutere e approfondire i dettagli della proposta di utilizzo dell'Oval di Torino. E' stato il tema al centro dell'incontro tra il Ceo della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Le informazioni raccolte saranno poi illustrate nel consiglio di amministrazione del comitato organizzatore.

Nella proposta torinese si è parlato delle opere necessarie per la preparazione dell'Oval, l'impianto che 17 anni fa ospitò le gare di pattinaggio velocità ai Giochi Olimpici di Torino 2006 che videro la conquista di 3 medaglie, l'oro di Enrico Fabris nel 1500 metri, il bronzo sempre di Enrico Fabris nei 5000 metri e l'oro nella prova a squadre con Enrico Fabris, Ippolito Sanfratello e Matteo Anesi con riserve Stefano Donagrandi ed Ermanno Ioratti.

Da quanto esposto, sarebbe necessario il rifacimento del piano pista, la sistemazione dei pozzetti, la sostituzione dell'impianto frigorifero ghiaccio, la sostituzione dei gruppi per la produzione del ghiaccio, e altri diversi interventi di manutenzione. Il totale stimato dei lavori è di euro 9.690.000.

Per quanto riguarda la sistemazione degli atleti viene proposta la Foresteria Lingotto, a circa un chilometro dall'impianto, per 200 posti letto, ed il campus Moi Torino per 388 posti letto. Il test event è rappresentato dalle Universiadi in programma sotto la Mole nel 2025.