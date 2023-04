Omicida sotto effetto del crack ma capace di intendere per il perito della Procura

Si sono concluse le indagini sull'omicidio di Borgo Vittoria, a Torino del 22 luglio dell'anno scorso. Francesco Lo Manto uccise a pugli e calci Augusto Bernardi, 56 anni, che gli aveva chiesto una sigaretta. La furia dell'omicida, reo confesso, arrivò dopo due giorni trascorsi a fumare crack, ma secondo la perizia dello psichiatra Franco Freilone, richiesta dalla PM Patrizia Gambardella, il giovane era capace di intendere e volere. Lo scrive la Repubblica nelle pagine torinesi.

La vittima aveva chiesto una sigaretta, nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2022 a Francesco Lo Manto, mentre questi era affacciato al balcone. Il ragazzo scese in strada, nacque un litigio, secondo l'omicida perché la vittima tentò di prendergli tutto il pacchetto. L'indagato confessò il delitto commesso.

Per stabilire se il giovane fosse in uno stato di alterazione tale da non rendersi conto di quello che stava accadendo, (come sostiene l'avvocato Francesco Rotella che lo difende) la pm aveva affidato una perizia psichiatrica, che ha stabilito la “capacità” dell’indagato, nonostante l’assunzione prolungata del crack, che avrebbe comunque inciso nella dinamica dei fatti.