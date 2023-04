Omicidio Martinelli, gli imputati chiedono il rito abbreviato

I quattro giovani accusati dell'omicidio di Cristian Martinelli, 34enne di Trino Vercellese morto nell'ottobre scorso dopo un brutale pestaggio nella stazione di Casale Monferrato, hanno chiesto il rito abbreviato. Procedimento che, in caso di condanna, consentirebbe loro di ottenere lo sconto di un terzo della pena. Per il ventenne ritenuto a capo del gruppo, le accuse sono omicidio preterintenzionale e rapina con l'aggravante di aver utilizzato una spranga per colpire Martinelli, mentre era già tramortito a terra.

Per un quinto imputato, minorenne, procederà invece il Tribunale dei minori di Torino. Madre, padre e sorella della vittima hanno formalizzato la costituzione di parte civile. Prossima tappa in tribunale il 28 aprile, davanti alla giudice Cristina Barillari, per le testimonianze e l'esame degli imputati.

La vicenda risale all'ottobre 2022, quando la baby gang - secondo le ricostruzioni - rubò a Martinelli un paio di occhiali firmati. Il giovane chiese di riaverli indietro e a quel punto fu massacrato di botte, per poi morire nell'ospedale di Alessandria dopo giorni di agonia. Da allora la famiglia non ha mai smesso di chiedere giustizia. "Non usate i social per far vedere che ci siete. Sappiamo che esistete. Date valore alla vostra vita", il cuore dell'omelia del prete di Trino Vercellese nel giorno dei funerali di Martinelli.