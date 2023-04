Omicidio Martinelli, in una lettera le scuse di Nicolae: "È stato un incidente"

Prende carta e penna e di suo pugno inizia a scrivere. “Per i genitori di Cristian Martinelli”, la prima riga. L'autore è Nicolae Capstrimb, 20 anni, il primo dei quattro ragazzi arrestati in relazione all'omicidio di Cristian Martinelli, il 34enne di Trino (Vercelli) morto il 16 ottobre del 2022, due giorni la brutale aggressione subita davanti alla stazione di Casale Monferrato.

“Salve, sono Capstrimb Nicolae”, scrive il giovane. “Sono uno dei ragazzi che ha percosso suo figlio. Prima di tutto volevo chiedergli le mie più sincere scuse, io non volevo che si arrivasse a questo punto”.

Poi il 20enne di origini moldave ripercorre quei concitati momenti davanti alla stazione:

“Io prima ho avuto solo un litigio con vostro figlio perché lui mi aveva spinto. Poi purtroppo la cosa è continuata, lui mi ha chiamato ‘figlio di…’ e mi ha minacciato col coltello. A quel punto io non ci ho visto più dalla rabbia e volevo colpirlo sulle gambe. Ma lui per sua sfortuna si è abbassato e l'ho colpito sulla schiena”.

La missiva prosegue e Nicolae ribadisce le sue scuse. Non solo ai genitori di Cristian, ma alla stessa vittima:

"Di questo non mi perdonerò mai. Perché questo povero ragazzo io non lo conoscevo e non volevo assolutamente togliergli la vita. Tutte le notti in carcere penso a lui, gli chiedo perdono e gli dico che spero che non è morto per quei colpi, che non è morto per colpa mia".

Prosegue ancora Nicolae Capstrimb: “Io vi scrivo questa lettera solo per chiedervi perdono e non mi interessa altro. Tanto io sono in carcere e so già che dovrò starci per molti anni perché è giusto così. Voglio passare questi anni sapendo che voi sapete che è stato un incidente, una sfortuna per tutti. Che io non volevo che succedeva così”.

Poi le ultime righe:

“Voglio solo questo, sperare che potete capire e un giorno perdonarmi. E soprattutto che mi perdoni vostro figlio”.

Capstrimb è accusato di omicidio preterintenzionale e rapina in concorso con altri tre: la 21enne Janet Di Perri, il 18enne Bilal Zabori e il 18enne Yasser Ait Bennacer. I primi due sono in carcere, mentre Di Perri si trova agli arresti domiciliari e Bennacer ha l'obbligo di firma e il divieto di allontanamento. Il testo della lettera è stato consegnato, durante l’udienza preliminare di ieri anche al pubblico ministero Anna Caffarena. La prossima udienza - nella quale si potrebbe arrivare alla sentenza essendo stato chiesto il rito abbreviato - è prevista il 29 maggio. Era stato fermato anche un minorenne per cui procederà la Procura dei minori di Torino. Per lui l'udienza preliminare è fissata per il 22 giugno.

La ricostruzione dei carabinieri è molto diversa da quella fornita da Capstrimb. Tutto sarebbe partito dal furto di un paio di occhiali di lusso di Martinelli, da oltre 300 euro, che lui avrebbe cercato di riprendere. Partiti gli spintoni, la vittima sarebbe finita a terra, e sarebbe stata colpita dal gruppo con calci ovunque. E proprio Capstrimb avrebbe usato una spranga di ferro.