Open day passaporti, il bilancio delle aperture straordinarie

Trentaquattromila passaporti stampati nel 2023 solo a Torino, più del 50% delle pratiche di tutto il 2022.

Sono i frutti delle aperture straordinarie - cioè quelle che non hanno bisogno di prenotazione - di questa prima parte dell'anno per far fronte alle enormi richieste dovute soprattutto alla voglia di viaggiare che è ritornata dopo la pandemia.

E come nel capoluogo regionale anche nei capoluoghi di provincia le questure stanno correndo ai ripari per tamponare l'emergenza. Aperture straordinarie al giovedì pomeriggio anche a Novara, e una corsia preferenziale per i viaggi turistici urgenti al lunedì pomeriggio; mentre a Cuneo nelle mattinate di lunedì 24 aprile 8 maggio ci saranno altri due open day per chi non è riuscito a prenotare negli orari consueti.

Intervista di Lorenza Castagneri a Saverio Aricò, dirigente dell'ufficio passaporti della questura di Torino.

Servizio di Davide Denina. Montaggio di Dario Fogu