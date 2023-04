Operaio grave in ospedale, lavorava sulla A26 vicino ad Alessandria

Un operaio, al lavoro in un cantiere sull'A26 Genova-Gravellona Toce, è stato vittima di un incidente sul lavoro al chilometro 50 tra Alessandria sud e la diramazione Predosa-Bettole, in direzione del capoluogo ligure. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso, in codice rosso, in ospedale ad Alessandria. Sul posto la Polizia stradale di Belforte Monferrato e Spresal, per chiarire le dinamiche dell'incidente. Il traffico è stato deviato su una sola corsia di marcia.

La dinamica

L'operaio rimasto ferito in un cantiere sull'A26 non è stato investito, come si è pensato in un primo momento, ma è vittima di un incidente sul lavoro. Da successive verifiche con anche Asl, intervenuta sul posto con Spresal, l'uomo, sui 50 anni, dipendente di una ditta di Frosinone incaricata di un intervento di ripristino, sarebbe rimasto schiacciato tra il guardrail e il battipalo, macchinario che serve per fissare sostegni e parte trasversale della barriera di sicurezza. Impegnato con altri colleghi, lo avrebbe azionato mentre stava verificando il posizionamento di un bullone. Trasportato in elisoccorso all'ospedale di Alessandria, all'operaio sarebbero state riscontrate ferite alle gambe e traumi al petto.