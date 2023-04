Orso M29: "Mai dato problemi in Piemonte"

Anche il Piemonte ha un orso. Ha oltre dieci anni di età ed è arrivato in Italia passando dalla Svizzera, dopo essere andato in dispersione dal Trentino.

Si chiama M29 e vive nel parco nazionale della Val Grande, nel Vco.

In questo caso, a dispetto dalle notizie che arrivano dal Trentino, è che in Piemonte non ha mai dato problemi.

A dirlo è il Direttore del Parco, Luigi Spadone, che invita gli escursionisti affinché continuino a frequentare il parco senza timore, evitando però di andare a caccia delle impronte di M29.

Le ultime sono state rilevate nella neve tra la Bocchetta di Vald e il Moncucco, tra la Valle Loana e la Val Grande.

"Evitiamo - dice Spadone - a incentivare questo tipo di turismo, che non ha senso e non c'entra nulla con il rispetto della natura".