Panificio infestato dalle blatte sequestrato dai Carabinieri del NAS

Il rischio era che i prodotti mal conservati finissero sulle tavole di ignari consumatori proprio per Pasqua. Per questo i Carabinieri del Nas di Torino, coadiuvati dai militari del Comando Provinciale di Verbania e della stazione di Stresa, sono entrati in azione. In un laboratorio di panificazione e nell'attiguo negozio di vendita sul lago Maggiore hanno trovato una vera e propria invasione di blatte: gli insetti avevano completamente infestato le materie prime, gli impasti, le attrezzature e i macchinari per la lavorazione del pane, i forni e le camere adibite alla lievitazione.

Al termine del controllo sono state sequestrati tre tonnellate di prodotti alimentari tra cui farine e impasti lievitati, ma anche prodotti già finiti e pronti per essere venduti, come colombe pasquali artigianali ed altri prodotti da forno trovati in precarie condizioni igienico sanitarie e in pessimo stato di conservazione.

I Carabinieri hanno quindi messo i sigilli sia al laboratorio che all'attività di vendita, posti entrambi sotto sequestro e hanno denunciato a piede libero i due titolari che dovranno rispondere di commercio di sostanze nocive e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. L'attività dei Carabinieri ha evitato che prodotti potenzialmente lesivi della salute dei consumatori e mal conservati, finissero sulle tavole di ignari consumatori.