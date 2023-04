Parco del Meisino, il progetto della discordia

Una cosa è certa la pista da sci non si farà. È bastato il parere negativo dell'Ente Po del 1 febbraio a stroncarlo sul nascere. Assieme al biatlon e alla passerella sull'argine del fiume. Il resto deve ancora venire e sarà frutto di un lavoro congiunto con l'ente Il progetto di sport ed educazione ambientale che coinvolgerà il Parco del Meisino, che preoccupa la cittadinanza torinese, è ancora in una fase iniziale. L’area protetta, inserita in Rete Natura 2000, sede di nidificazione di uccelli migratori e non e habitat di una piccola fauna selvatica sarà oggetto di un restyling presentato in un incontro voluto dagli assessori allo sport e al verde del comune di Torino tra critiche e contestazioni.

Ma dovrà tenere conto del regolamento di gestione e utilizzo dell'ente, che ha chiesto all’amministrazione comunale di far convergere la gran parte degli interventi al di fuori della Zona di Protezione Speciale, con l'indicazione di un numero massimo di fruitori, in modo che sia garantita la compatibilità ambientale, e dei comportamenti da tenere nel periodo di nidificazione dell’avifauna o nei momenti cruciali di sviluppo delle piante e degli animali, in modo tale che la Natura e la biodiversità siano tutelate quanto lo sono oggi.

Per i tecnici non ci sarà uno stravolgimento dell'area ma una maggiore accessibilità dei luoghi con nuovi alberi, aree giochi, una parete di arrampicata, una passerella ciclo pedonale inserita in percorsi ciclabili. E La riqualificazione dell'ex galoppatoio ridotto a luogo di degrado.

I contrari, Uniti sotto l'associazione salviamo il Meisino, che su ghange.org ha raccolto oltre 7mila firme, rinfacciano al comune, cui bisogna dar atto di aver cmq con quest'incontro messo piede nella fossa dei leoni, che sia troppo tardi.

Di fatto il tempo non è un dettaglio, dal momento che le risorse provengono da un bando finanziato con fondi pnrr e il tempo per incontrare prima i cittadini di fatto non c'era.

Degli 11,5 milioni previsti dal bando del Dipartimento dello Sport, 6 milioni serviranno per la sistemazione dei percorsi, delle aree verdi, 4 per la riqualificazione della Cascina Malpensata (sede dell’ex galoppatoio militare), circa 900mila euro per la passerella ciclopedonale e 600mila per le attrezzature sportive.