Parco della Salute di Torino, plausibile realizzarlo in cinque anni

Inizialmente previsto per il 2027 il nuovo Parco della Salute e della Scienza di Torino verrà comunque realizzato in cinque anni dal momento dell'avvio lavori. E' l'orizzonte plausibile indicato dal commissario straordinario Marco Corsini, al microfono della Tgr Piemonte. Intervenendo in diretta al tg delle 14 si è detto fiducioso circa una soluzione per lo sblocco del bando di gara che da settembre tiene ferma l'opera. Il nodo è quello dei rincari delle materie prime su cui è arrivata anche la disponibilità della Regione a mettere risorse aggiuntive.

"Progetti come questi arrivano non così spesso nella vita di una città. Il Parco della Salute e della Scienza di Torino è molto di più di un progetto sanitario, di un presidio ospedaliero, è una visione di futuro, un progetto di polo sanitario, di ricerca universitaria e industriale nel campo del biotech". le parole del sindaco Stefano Lorusso e del presidente della Regione Alberto Cirio in occasione della conferenza stampa di insediamento del commissario straordinario.

"L'arrivo del commissario - ha aggiunto Cirio - rappresenta un momento importantissimo per la vicenda del Parco della Salute, un progetto ambizioso nato tempo fa e che si è incagliato negli ultimi anni per difficoltà procedurali e di mercato, un mercato che ha visto lievitare le spese delle materie prime. Ora siamo in grado di sbloccare la procedura, grazie a questo procedimento straordinario di commissariamento reso possibile dal governo e dalle norme europee".

Corsini si è detto inoltre colpito della "concordia istituzionale su una materia così delicata e importante, che supera ogni diversità di posizionamento politico". “Sto esaminando le carte, è una situazione molto complessa” ha aggiunto il commissario che ha poi parlato di "possibile sblocco di risorse. In questo momento i soldi ci sono e anche tanti, Il problema è come spenderli".