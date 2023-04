Parco della salute, firmata la nomina di Corsini commissario

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha firmato oggi il decreto di nomina dell'avvocato Marco Corsini come commissario straordinario per il Parco della salute di Torino. Lo comunica il presidente della Regione Piemonte dopo aver ricevuto la telefonata di conferma da parte dell'esponente del Governo. Il presidente e l'assessore regionale alla Sanità sottolineano che da oggi il commissario è ufficialmente nominato e che pertanto, già dalla prossima settimana, potrà essere operativo su uno dei dossier di edilizia sanitaria più importanti per Torino e il Piemonte.