Partito il rally del Piemonte, sabato la giornata clou

Al via ad Alba l'attesissimo Rally Regione Piemonte. Numeri da record, quest'anno: 188 adesioni e 13 nazioni rappresentate. Sui 101 km del campionato italiano Assoluto Rally Sparco 2023 (Ciar), fra i 95 equipaggi spiccano nomi eccellenti come quello del pilota Andrea Crugnola, due volte campione italiano nel 2020 e nel 2022, ad Alba con il navigatore Pietro Elia Ometto su Citroen C3 R5. Da tenere d’occhio il veneto Giandomenico Basso (con Lorenzo Granai) su Skoda Fabia Evo; il ligure Fabio Andolfi (con Nicolò Gonella), dopo l’ottima performance dello scorso anno; e l’esperto saluzzese Enrico Brazzoli (con Manuel Fenoli) su Skoda Fabia Evo. Tra i top driver della Coppa WRC plus Italia, il cuneese Alessandro Gino con Daniele Michi su Hyundai I20 Wrc Plus del Gino Wrc Team e il bresciano Luca Pedersoli con Andrea Adamo su Citroen C3 WRC Plus.

Il programma

Oggi, 14 aprile, ad Alba è partita la “power stage” da Castino a Rocchetta Belbo. Sabato 15 la gara si svolgerà su altre 7 prove speciali (due da ripetere due volte e una da ripetere tre volte) per concludersi alle 19,40. La “Castino” è la prova dei vigneti: 14,7 km poco fuori dall’abitato di Santo Stefano Belbo, sul bivio che porta alla chiesetta di San Grato fino alla stretta inversione di Castino e alla successiva ripida discesa verso Rocchetta Belbo. La prova speciale “Roddino” è da 13,3 km con i suoi stretti tornanti fino ad arrivare al paese, ma qui si svolta a destra nella discesa molto tecnica verso borgata Lopiano dove si svolta a sinistra sulla provinciale in cui si torna a salire verso Cissone. Terza prova speciale, la “Igliano”, da ripetersi 3 volte, tra noccioleti e boschi: partenza in borgata Costa San Luigi, si attraversa Igliano, Torresina, traguardo a Paroldo. A Dogliani, in piazza Umberto I, si effettuerà il controllo timbro al termine delle prove speciali di Igliano.