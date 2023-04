Partorisce e poi le viene asportato tumore di 1,5 chili: giovane mamma salvata alle Molinette

Operazione da record alla Città della Salute di Torino. Una ragazza dà alla luce un figlio e poi le viene asportata una massa tumorale “grande quanto un melone” - come riferisce l'ospedale - da 1,5 chili che le comprimeva cuore e polmone sinistro. L'operazione, delicatissima, è andata a buon fine e ora la giovane mamma e il neonato stanno bene. Il calvario della paziente inizia nel 2019, quando la donna, all'epoca 19enne, inizia a sentirsi male. Giorno per giorno le vengono meno le forze, respira male, sente un peso sul petto. Dalle analisi emerge un quadro gravissimo: le viene diagnosticato un tumore maligno aggressivo, un sarcoma del torace, che sta crescendo al centro del petto comprimendo metà del polmone sinistro e il cuore.

La giovane, come racconta l'ospedale, si affida al dottor Giovanni Grignani, che per due anni tra chemioterapia e radioterapia la accompagna lungo un percorso pieno di incognite. Le cure riescono a sconfiggere la malattia, che si arresta ed entra in una sorta di letargo, le metastasi scompaiono ma quel macigno nel petto è sempre lì. La rimozione chirurgica è sconsigliata per l’elevatissimo rischio di lesionare gli organi vitali del torace. La 19enne deve quindi rassegnarsi a convivere con quell'ospite indesiderato, che la obbliga a trascorrere gran parte delle giornate a letto.

Insieme al compagno, però, decide di costruire una famiglia e resta incinta. Durante la gravidanza viene seguita da un'equipe di medici, finché viene programmato un parto cesareo, presso l'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino. Il parto va a buon fine, mamma e figlio stanno entrambi bene e possono tornare a casa. Pochi mesi dopo però le condizioni della ragazza peggiorano nuovamente. L’aria non passa più nei polmoni perché la massa tumorale comprime sempre di più i polmoni stessi. A quel punto l'unica soluzione è operarla.

La paziente, che ora ha 22 anni, viene ricoverata ed operata all'ospedale Molinette. In 6 ore di intervento l’équipe composta dal professor Enrico Ruffini, dai dottori Marco Pocar, Paraskevas Lyberis e Matteo Roffinella, assistiti dal team di anestesisti composto dai dottori Alessandro Buttiglieri, Giancarlo Fornaro e da Anna Chiara Trompeo, riescono a rimuovere la massa dal suo petto ("grande quanto un melone 12cm x 10cm x 6 cm di 1500 grammi"), preservando il cuore e ripristinando la piena funzionalità del polmone sinistro gravemente compresso. Dopo 10 giorni dall’intervento la ragazza torna finalmente a casa e oggi quella mancanza di fiato è diventata ormai un lontano ricordo.