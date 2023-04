Pasqua e Pasquetta con il sole e temperature primaverili

Le piogge primaverili ancora le grandi assenti sul Piemonte. Dopo il veloce passaggio instabile atteso nel pomeriggio-sera di venerdì con qualche acquazzone sparso o temporale sul Piemonte centro-meridionale, dal weekend la situazione meteo tornerà nuovamente più stabile e con condizioni in prevalenza soleggiate.

Sabato vedrà residua nuvolosità al mattino sul Cuneese e qualche banco di nebbia tra Alessandrino e Vercellese, ma con ampie schiarite fino a cielo poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani in area alpina. Temperature massime in rialzo fino a 17-20°C in pianura.

Domenica di Pasqua con cielo parzialmente nuvoloso, specie sui settori alpini e pedemontani e maggiori schiarite nel pomeriggio-sera in pianura. Non si escludono locali e isolati piovaschi tra Alpi Cozie e Marittime. Temperature massime tra 16 e 19°C su pianure e colline.